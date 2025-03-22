Барби с раненым сердцем: Пэрис Хилтон впервые раскрыла правду о своём образе глупенькой блондинки

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время многие обсуждают прошлое Пэрис Хилтон. Ещё в детстве она пережила жестокость и насилие по отношению к себе. Детство Пэрис прошло в школе-интернате для девочек. Именно там с ней случилось всё самое худшее. Ей очень тяжело вспоминать пережитое.

Фото: commons.wikimedia.org by Maria Morri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губная помада и пудра

Недавно Пэрис Хилтон созналась, почему она создала образ глупенькой блондинки. Оказывается это её защитная реакция от бестактных расспросов о прошлом. Многим даже не приходит в голову задавать какие-то вопросы, видя перед собой "куклу".

"Я создала такую куклу Барби, "идеальную жизнь", персонажа, который был бы как маска. Я не хотела говорить о некоторых вещах. Люди даже не подумали бы задавать какие-либо травмирующие вопросы. Это была целая защита от боли", — поделилась Пэрис Хилтон в беседе с изданием Grazia.

Но, несмотря на желание скрыть боль, неожиданно Пэрис Хилтон разоткровенничалась в соцсетях о своём прошлом. Она объяснила это тем, что хочет привлечь внимание властей и добиться принятия закона, который оградит детей от жестокого обращения и насилия в государственных учебных или медицинских учреждениях.

Уточнения

Пэ́рис Уи́тни Хи́лтон (англ. Paris Whitney Hilton; род. 17 февраля 1981, Нью-Йорк, США) — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.



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