Люблю!: Ковальчук одним словом поставила точку в скандале с мужем

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук прервала молчание на фоне разгоревшегося обсуждения неоднозначных слов её супруга, певца Алексея Чумакова, в интервью по поводу начала их отношений.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Ковальчук

Пока одни звёзды, как Мария Погребняк, считают слова певца безобидными, другие, включая Дану Борисову, обрушились на него с жёсткой критикой, не исключая версий о неверности. Ключевой стала именно реакция супруги артиста — Юлии Ковальчук.

Под свежим постом Чумакова в соцсети, где он в ироничной форме назвал себя "жертвой абьюза" и намекнул на судебные разбирательства, Юлия не только оставила лайк, но и лаконично высказалась.

"Люблю!" — написала певица, став первой подписчицей мужа.

Её реакция вызвала волну поддержки в комментариях: "Самая мудрая женщина!", "Пример достоинства", — отмечают пользователи.

Алексей в эфире шоу "Света вокруг света" допустил провокационные высказывания о браке, что спровоцировало дискуссии о границах публичных заявлений. Поклонники разделились: часть потребовала извинений, другие встали на защиту артиста.

Ранее актёр из фильма "Дьявол носит Prada" высказался об успехе картины.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая.



Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





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