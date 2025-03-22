Ида Галич рассказала, что отказалась от сладкого на 19 дней

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич устроила себе кулинарную пытку при полном отказе от сладкого.

Фото: https://t.me/GALICH_onok by Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public doman Сын блогера Иды Галич

Ида Галич опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором они вместе с сыном Леоном от первого брака готовят блины.

Мальчик старательно пёк мучной десерт под руководством мамы.

"Отдельная пытка — готовить блины, которые не можешь съесть. 19 дней без сладкого, даже ППшного. Держимся", — написала звезда Интернета под кадрами.

Ранее Ида Галич показала свой сбалансированный завтрак, который состоит из яичницы с колбасой, хлебом с маслом и салатом из помидоров с огурцами.

Сейчас Ида Галич ждёт ребёнка от бизнесмена Олега Ледвича. Пара ожидает появление на свет дочери.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.



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