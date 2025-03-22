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Свадебный переполох Селены Гомес: певица никак не определится с церемонией — Бенни Бланко в ожидании

1:00
Шоу-бизнес

В декабре прошлого года Селена Гомес получила предложение стать женой Бенни Бланко — продюсера и музыканта. Селена дала своё согласие. В знак помолвки она получила кольцо с бриллиантом в 8 карат. Кольцо так запало в душу невесты, что она с тех пор носит его не снимая.

Селена Гомес
Фото: flickr.com by Jennifer Zambrano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Селена Гомес

Селена увлечена подготовкой к предстоящей свадьбе, и каждый день у неё появляются всё новые и новые идеи: то она задумывает обвенчаться, то считает, что можно просто зарегистрировать брак в бюро бракосочетаний, то мечтает устроить шикарную свадьбу со множеством гостей, а порой ей кажется, что лучше обойтись скромной вечеринкой с небольшим количеством самых близких друзей.

Свадьба сможет состояться только тогда, когда невеста окончательно поймёт, как должно пройти торжество. Бланко ни в чём не перчит возлюбленной и надеется, что свадьба состоится. Об этом Бенни Бланко рассказал в интервью Rolling Stone.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер, предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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