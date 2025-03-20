Кудрявцева показала, что у неё ещё стоит новогодняя ёлка: вопросы есть?

Телеведущая Лера Кудрявцева до сих пор не разрядила новогоднюю ёлку.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале фото наряженной новогодней ёлки, которая красуется в её квартире.
Стильная красавица смотрится не совсем уместно в конце марта. Звезда ТВ решила отражать упрёки нападением.
"Вопросы есть?" — написала Кудрявцева под снимком с ёлкой.
Остроумные интернет-пользователи посоветовали телеведущей не разряжать лесную красавицу, а дождаться уже следующего Нового года.
Ранее Лера Кудрявцева рассказала, как любопытство привело её к финансовым убыткам.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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