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Это ад, я в шоке: сын Собчак жёстко раскритиковал её новый эпатажный танец

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак вновь столкнулась с критикой восьмилетнего сына Платона после публикации в Telegram-канале ролика с эпатажным танцем.

Ксения Собчак
Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

В кадре журналистка, одетая в чёрный брючный костюм и бюстгальтер с полупрозрачными вставками, танцует под музыку, дополнив образ экстравагантными аксессуарами — розовыми перьями, массивными золотыми украшениями и кольцами.

Видео начинается с монолога мальчика, который выражает недовольство увлечением матери TikTok, после чего Собчак иронично парирует его слова танцем.

"Просто нет слов. Это ад… Я в шоке, даже не ожидал, что ты так поступишь после нашего разговора. Всё, мама, тебе конец", — отреагировал Платон.

Сын телеведущей уже высказывался о её активности в соцсетях: так, он, сидя за столом, признался, что испытывает стыд за её контент в TikTok.

Ранее Ляйсан Утяшева дала совет Прохору Шаляпину.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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