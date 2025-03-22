Я бы его убил: телохранитель Майкла Джексона сделал неожиданное заявление

Майкла Джексона время от времени обвиняют в растлении несовершеннолетних, однако доказательств этих преступлений ни у кого нет. Недавно вышло продолжение документального фильма "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин говорят, что Джексон насиловал их, когда они были детьми.
Бывшая горничная Джексона заявила, что верит каждому слову этих мужчин. По её словам, она сама была свидетельницей того, как певец принимал у себя на ранчо множество детей, которые каждый раз оставались у него ночевать. Как уверяет женщина, спальня Майкла соединялась с каждой комнатой, в которой спали дети.
Впрочем, это ещё не доказывает виновность Джексона, но бывшая работница также заявила, что Джексон записывал на видео всё, чем он занимался по ночам с детьми, а когда его начали обвинять в педофилии, он быстро уничтожил эти записи.
Бывший телохранитель Джексона Джимми Ван Норман считает всё это ложью. Он уверен, что тем, кто обвиняет Джексона в подобных действиях, просто очень хорошо заплатили.
"Я никогда не был свидетелем чего-либо подозрительного, касающегося любого ребёнка, которого Джексон принимал на своём ранчо в Неверленде в конце 1980-х и 1990-х. Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил", — поделился Джимми Ван Норман.
Об этом сообщает RadarOnline.
Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.
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