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Я бы его убил: телохранитель Майкла Джексона сделал неожиданное заявление

1:30
Шоу-бизнес

Майкла Джексона время от времени обвиняют в растлении несовершеннолетних, однако доказательств этих преступлений ни у кого нет. Недавно вышло продолжение документального фильма "Покидая Неверленд", в котором двое мужчин говорят, что Джексон насиловал их, когда они были детьми.

Майкл Джексон
Фото: flickr.com by Daniele Dalledonne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майкл Джексон

Бывшая горничная Джексона заявила, что верит каждому слову этих мужчин. По её словам, она сама была свидетельницей того, как певец принимал у себя на ранчо множество детей, которые каждый раз оставались у него ночевать. Как уверяет женщина, спальня Майкла соединялась с каждой комнатой, в которой спали дети.

Впрочем, это ещё не доказывает виновность Джексона, но бывшая работница также заявила, что Джексон записывал на видео всё, чем он занимался по ночам с детьми, а когда его начали обвинять в педофилии, он быстро уничтожил эти записи.

Бывший телохранитель Джексона Джимми Ван Норман считает всё это ложью. Он уверен, что тем, кто обвиняет Джексона в подобных действиях, просто очень хорошо заплатили.

"Я никогда не был свидетелем чего-либо подозрительного, касающегося любого ребёнка, которого Джексон принимал на своём ранчо в Неверленде в конце 1980-х и 1990-х. Если бы я когда-нибудь подумал, что с детьми происходит что-то неладное, я бы сам его убил", — поделился Джимми Ван Норман.

Об этом сообщает RadarOnline.

Уточнения

Майкл Джо́зеф Дже́ксон (англ. Michael Joseph Jackson; 29 августа 1958[…], Гэри, Индиана, США — 25 июня 2009[…], Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист, филантроп и предприниматель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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