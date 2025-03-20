Слёзы и скандал: Утяшева призвала Шаляпина и Дубцову к примирению

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ляйсан Утяшева, супруга комика Павла Воли, в эфире кулинарного шоу "Дерзкая готовка" обратилась к певцу Прохору Шаляпину с советом урегулировать конфликт с коллегой Ириной Дубцовой.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ляйсан Утяшева и Прохор Шаляпин

Она отметила, что испытывает грусть из-за ссоры двух талантливых артистов, родившихся в одном городе.

"Думаю, вам стоит встретиться без камер и честно обсудить всё наболевшее", — отметила Утяшева, подчеркнув, что, хотя детали разногласий не должны становиться достоянием публики, история уже получила широкий резонанс.

В эфире программы "Алёна, блин!" блогерша Карина Нигай принесла извинения Ирине Дубцовой за резкие высказывания Прохора Шаляпина. Напомним, в проекте "Сплетница" Нигай назвала певицу "сбитой лётчицей", и Прохор публично поддержал эту характеристику, что и спровоцировало волну критики.

Ранее стало известно, как звёзды Голливуда борются против нейросетей.

Уточнения

Ляйса́н Альбе́ртовна Утя́шева (баш. Ләйсән Альберт ҡыҙы Үтәшева; род. 28 июня 1985, пгт Раевский, Альшеевский район, Башкирская АССР, РСФСР, СССР) — российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая, спортивный комментатор.



Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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