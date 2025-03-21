Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Башня замка Борго покажет такое, что вы забудете, зачем приехали в эту деревню
Собака носится по дому, как по взлетной полосе? Всё, что нужно знать о таком поведении
Вторичка под ударом: эксперты нашли слабое звено в сделках с жильём
Недосыпание или пересыпание: как найти золотую середину для здоровья
Сын Буффона выбрал другую сборную: отец дал неожиданный совет
Спасение для сладкоежек: торт с шоколадной пастой за 15 минут из 3 простых продуктов
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Летний макияж, который останется идеальным даже в самую сильную жару и влажность
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме

Сотни звезд Голливуда восстали против ИИ: чего они требуют от Белого дома

1:06
Шоу-бизнес

Около 400 звёзд Голливуда подписали письмо, призывая защитить авторские права от ИИ. Они опасаются, что компании будут обучать ИИ на их работах без разрешения.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

Дискуссия о росте использования искусственного интеллекта (ИИ) в Голливуде получила большое общественное внимание.

400 руководителей творческих отделов Голливуда подписали открытое письмо в Офис науки и технической политики Белого Дома, с просьбой защитить их авторские права от нейросетей.

Пугает звёзд то, что компании намерены обучать свои системы и произведения, защищённые авторским правом, без получения разрешения (или компенсации) от правообладателей.

"Мы твёрдо верим, что глобальное лидерство США в ИИ не должно происходить за счёт наших творческих индустрий", — гласит текст письма.

Среди подписавших письмо есть такие имена, как Бен Стиллер, Марк Руффало, Гильермо дель Торо, Пол Маккартни, Кейт Бланшетт и другие знаменитости.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Авто
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Еда и рецепты
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить Аудио 
Популярное
Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет

Хотите чеснок размером с яблоко? Всё дело в мартовской подкормке, которую 90 % дачников пропускают! Расскажем, какие удобрения помогут вырастить гигантский урожай.

Выращиваем чеснок размером с яблоко — вот в чем секрет
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Мыслить нестандартно — три каверзных вопроса, которые помогают определить ваш IQ
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Медовая настойка, которая покорит всех — пряный вкус, мягкость и согревающий эффект
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Мужчины в восторге: рецепт закуски, который стоит сохранить
Последние материалы
Вторичка под ударом: эксперты нашли слабое звено в сделках с жильём
Недосыпание или пересыпание: как найти золотую середину для здоровья
Сын Буффона выбрал другую сборную: отец дал неожиданный совет
Сотни звезд Голливуда восстали против ИИ: чего они требуют от Белого дома
Спасение для сладкоежек: торт с шоколадной пастой за 15 минут из 3 простых продуктов
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Летний макияж, который останется идеальным даже в самую сильную жару и влажность
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Граф Лавлейс и наследие Байрона: что скрывают стены замка Horsley Towers
Хотите красивый сад? Вот 17 шагов, которые помогут его спроектировать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.