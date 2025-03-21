Сотни звезд Голливуда восстали против ИИ: чего они требуют от Белого дома

Около 400 звёзд Голливуда подписали письмо, призывая защитить авторские права от ИИ. Они опасаются, что компании будут обучать ИИ на их работах без разрешения.
Дискуссия о росте использования искусственного интеллекта (ИИ) в Голливуде получила большое общественное внимание.
400 руководителей творческих отделов Голливуда подписали открытое письмо в Офис науки и технической политики Белого Дома, с просьбой защитить их авторские права от нейросетей.
Пугает звёзд то, что компании намерены обучать свои системы и произведения, защищённые авторским правом, без получения разрешения (или компенсации) от правообладателей.
"Мы твёрдо верим, что глобальное лидерство США в ИИ не должно происходить за счёт наших творческих индустрий", — гласит текст письма.
Среди подписавших письмо есть такие имена, как Бен Стиллер, Марк Руффало, Гильермо дель Торо, Пол Маккартни, Кейт Бланшетт и другие знаменитости.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
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