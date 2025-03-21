Сотни звезд Голливуда восстали против ИИ: чего они требуют от Белого дома

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Около 400 звёзд Голливуда подписали письмо, призывая защитить авторские права от ИИ. Они опасаются, что компании будут обучать ИИ на их работах без разрешения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Дискуссия о росте использования искусственного интеллекта (ИИ) в Голливуде получила большое общественное внимание.

400 руководителей творческих отделов Голливуда подписали открытое письмо в Офис науки и технической политики Белого Дома, с просьбой защитить их авторские права от нейросетей.

Пугает звёзд то, что компании намерены обучать свои системы и произведения, защищённые авторским правом, без получения разрешения (или компенсации) от правообладателей.

"Мы твёрдо верим, что глобальное лидерство США в ИИ не должно происходить за счёт наших творческих индустрий", — гласит текст письма.

Среди подписавших письмо есть такие имена, как Бен Стиллер, Марк Руффало, Гильермо дель Торо, Пол Маккартни, Кейт Бланшетт и другие знаменитости.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



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