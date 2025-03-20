Пока Иванова наводит красоту: Тимати отдыхает с Решетовой и сыном в Абу-Даби

Рэпера Тимати заподозрили в попытке восстановить романтические отношения с бывшей возлюбленной Анастасией Решетовой, несмотря на наличие избранницы в лице модели Валентины Ивановой.
Вернувшись из романтического отпуска в Париже с партнёршей Валентиной Ивановой, Тимати сменил локацию, отправившись покорять волны в Абу-Даби. Артист, известный страстью к серфингу, выбрал для тренировок крупнейший в мире клуб Surf Abu Dhabi.
Однако внимание публики привлекло не столько увлечение музыканта, сколько его компания — бывшая невеста Анастасия Решетова, которая опубликовала кадры из той же точки. На кадрах Решетовой заметны тренировки Тимати, а детский голос за кадром намекает, что модель прилетела в ОАЭ с их общим сыном Ратмиром.
Несмотря на расставание в 2020 году, экс-пара сохранила дружеские отношения, а теперь их совместный отдых породил слухи о возможном возрождении романа. Напомним, четыре года назад Тимати сделал Анастасии предложение у Эйфелевой башни, а та демонстрировала кольцо с крупным бриллиантом.
Пока музыкант и его бывшая возлюбленная проводят время на пляже, нынешняя избранница Тимати, Валентина Иванова, занята собственным ритуалом красоты: осветлила волосы, сделала маникюр и антицеллюлитный массаж. Похоже, модель не беспокоят слухи — её уверенности добавляют тёплые отношения с матерью Тимати, Симоной Юнусовой, которые не сложились у Решетовой.
Ранее продюсер предположил, как Алла Пугачёва могла выразить соболезнования бывшему мужу в связи со смертью отца.
Ти́мати (настоящее имя — Тэймур Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Анастаси́я Григо́рьевна Ре́шетова (род. 23 января 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
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