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Врач оценила оздоровительный напиток Садальского, который он пьёт по утрам

1:28
Шоу-бизнес

Диетолог, эндокринолог, врач высшей категории, доктор медицинских наук Анна Гончарова дала оценку необычному напитку по рецепту актёра Станислава Садальского.

Эспрессо
Фото: flickr.com by Демион, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эспрессо

Станислав Садальский заявил, что каждое утро пьёт кофе с добавлением чаги (берёзового гриба). Артист уверен, что оздоравливается с помощью такого напитка.

Врач объяснила, может ли такой напиток помочь в укреплении здоровья.

Анна Гончарова отметила, что не существует доказательной базы, подтверждающий пользу от сочетания кофе с чагой.

"Хотя чага как самостоятельная фунготерапия давно применяется в медицине для укрепления общего состояния здоровья и лечения некоторых аспектов", — цитирует слова эксперта Pravda.Ru.

Она рассказала, что существует Центр фунготерапии в России, который занимается разработкой и внедрением препаратов, вытяжек масляных и водных или сухих экстрактов разнообразных грибов для лечения разнообразных заболеваний.

"Каждое растение имеет определенный набор полезных свойств, каждое может быть ядом и лекарством, поэтому в каждом конкретном случае необходима консультация со специалистом", — объяснила Гончарова.

Эндокринолог призвала чётко соблюдать дозировки и длительность приёма тех или иных препаратов, чтобы добиться желаемого укрепления здоровья.

Уточнения

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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