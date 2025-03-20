Непубличная скорбь: продюсер рассказал, как Пугачёва могла поддержать Киркорова

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru допустил, что Алла Пугачёва лично связалась с Филиппом Киркоровым, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной его отца, Бедроса Киркорова.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

До этого сообщалось, что народная артистка СССР не планирует приезжать в Россию на похороны и не опубликовала официальных слов поддержки в адрес коллеги.

"Не исключено, что она позвонила Филиппу приватно, не афишируя это. Алла Борисовна не обязана делиться каждым шагом с общественностью", — отметил Дзюник, подчеркнув, что отсутствие публичной реакции не означает равнодушия.

Продюсер также напомнил о напряжённых отношениях между Пугачёвой и Киркоровым-младшим, которые, по его словам, стали ключевой причиной отказа певицы от посещения церемонии прощания. Близкие к артистам источники неоднократно указывали на охлаждение их дружеских и профессиональных связей в последние годы.

Бедрос Киркоров скончался 18 июня на 93-м году жизни. Несмотря на вклад покойного в музыкальную индустрию, ни Пугачёва, ни её супруг Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) не прокомментировали его уход, что вызвало волну обсуждений в медиапространстве.

Ранее Ксения Собчак станцевала танец после критики восьмилетнего сына.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.