Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
С 1 апреля ждите прибавку: в России увеличатся выплаты на детей
ТОП-5 гусеничных вездеходов, созданных в СССР для Арктики
Кошка требует идти с вами в ванную? Разбираемся, в чём дело
Почему экономия на шинах – опасная ошибка: две причины, которые могут стоить вам безопасности
Зарядка в машине убивает телефон – вот почему ваш гаджет выходит из строя
Правильное питание, от которого сносит крышу: когда ЗОЖ переходит в психоз
Автоматы, кровь и беспомощность: что устроили украинские военные в Курской области
От Ким Кардашьян к таинственной незнакомке: кого теперь любит Пит Дэвидсон
Кровавые гены: сын Чикатило взялся за оружие, но теперь с другой целью

Непубличная скорбь: продюсер рассказал, как Пугачёва могла поддержать Киркорова

1:31
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с aif.ru допустил, что Алла Пугачёва лично связалась с Филиппом Киркоровым, чтобы выразить соболезнования в связи с кончиной его отца, Бедроса Киркорова.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

До этого сообщалось, что народная артистка СССР не планирует приезжать в Россию на похороны и не опубликовала официальных слов поддержки в адрес коллеги.

"Не исключено, что она позвонила Филиппу приватно, не афишируя это. Алла Борисовна не обязана делиться каждым шагом с общественностью", — отметил Дзюник, подчеркнув, что отсутствие публичной реакции не означает равнодушия.

Продюсер также напомнил о напряжённых отношениях между Пугачёвой и Киркоровым-младшим, которые, по его словам, стали ключевой причиной отказа певицы от посещения церемонии прощания. Близкие к артистам источники неоднократно указывали на охлаждение их дружеских и профессиональных связей в последние годы.

Бедрос Киркоров скончался 18 июня на 93-м году жизни. Несмотря на вклад покойного в музыкальную индустрию, ни Пугачёва, ни её супруг Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом) не прокомментировали его уход, что вызвало волну обсуждений в медиапространстве.

Ранее Ксения Собчак станцевала танец после критики восьмилетнего сына.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Никто не верил, пока не попробовали — как избавиться от слизней с помощью пива
Садоводство, цветоводство
Никто не верил, пока не попробовали — как избавиться от слизней с помощью пива Аудио 
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь
Домашние животные
Эти породы собак никогда не примут нового хозяина — даже не пытайтесь Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
НХЛ выгодно поддержать новый международный турнир с участием игроков КХЛ Любовь Степушова Ночной кошмар ПВО: как 30 Гераней прорвались к сердцу оборонки Украины в Кировограде Дмитрий Плотников Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
С 1 апреля ждите прибавку: в России увеличатся выплаты на детей
ТОП-5 гусеничных вездеходов, созданных в СССР для Арктики
Кошка требует идти с вами в ванную? Разбираемся, в чём дело
Почему экономия на шинах – опасная ошибка: две причины, которые могут стоить вам безопасности
Зарядка в машине убивает телефон – вот почему ваш гаджет выходит из строя
Правильное питание, от которого сносит крышу: когда ЗОЖ переходит в психоз
Автоматы, кровь и беспомощность: что устроили украинские военные в Курской области
От Ким Кардашьян к таинственной незнакомке: кого теперь любит Пит Дэвидсон
Кровавые гены: сын Чикатило взялся за оружие, но теперь с другой целью
Ногти как сказка: маникюр Бэмби, который вернет вас в детство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.