Иосиф Пригожин показал, что Валерия готовит ему на завтрак

Продюсер Иосиф Пригожин показал певицу Валерию, которая в халате стряпает ему королевский завтрак.
Иосиф Пригожин опубликовал в социальных сетях видео, на котором певица Валерия предстала в домашней одежде без косметики у плиты.
Продюсеру очень польстило то, что любимая женщина решила о нём позаботиться и угостить его вкусным завтраком.
Он поинтересовался у жены, чем именно она планирует его побаловать.
"Треугольничками!" — объяснила звезда.
Валерия рассказала, что купила лаваш, а затем наткнулась на рецепт из кулинарного блога, который загорелась воплотить в жизнь.
Ранее Иосиф Пригожин пообещал заплатить тренеру миллион рублей, если его посадят на шпагат. Продюсер вплотную занялся своей физической формой, усердно работая на тренажёрах.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».
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