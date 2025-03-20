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Иосиф Пригожин показал, что Валерия готовит ему на завтрак

0:53
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин показал певицу Валерию, которая в халате стряпает ему королевский завтрак.

Певица Валерия
Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman
Певица Валерия

Иосиф Пригожин опубликовал в социальных сетях видео, на котором певица Валерия предстала в домашней одежде без косметики у плиты.

Продюсеру очень польстило то, что любимая женщина решила о нём позаботиться и угостить его вкусным завтраком.

Он поинтересовался у жены, чем именно она планирует его побаловать.

"Треугольничками!" — объяснила звезда.

Валерия рассказала, что купила лаваш, а затем наткнулась на рецепт из кулинарного блога, который загорелась воплотить в жизнь.

Ранее Иосиф Пригожин пообещал заплатить тренеру миллион рублей, если его посадят на шпагат. Продюсер вплотную занялся своей физической формой, усердно работая на тренажёрах.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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