Юлия Савичева в образе Успенской: Юрий Стоянов вынес суровый вердикт

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Юрий Стоянов остался недоволен выступлением певицы Юлии Савичевой, перевоплотившейся в Любовь Успенскую, в новом выпуске шоу "Один в один". Об этом пишет StarHit.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Савичева

Актер, известный строгостью оценок, раскритиковал номер, назвав его чрезмерно гротескным. Он отметил, что если бы стояла цель "создать новогодний капустник с юмором над узнаваемыми деталями", то номер вышел бы отличным.

"Ты, Юля, будто выставила под увеличительным стеклом каждую черту персонажа: от особенностей дикции до мельчайших привычек. Получилось ярко и забавно. Но это пародия, а не воплощение Успенской", — резюмировал Стоянов.

В ближайшем эфире, который зрители увидят в пятницу Юлия Савичева представит неожиданное перевоплощение в Любовь Успенскую. Гримеры шоу проделали филигранную работу, добившись поразительного внешнего сходства между исполнительницами.

Кроме того, Савичева продемонстрировала умение тонко копировать манеру речи и характерные жесты эстрадной дивы.

В новом выпуске к судейской коллегии присоединится Александр Буйнов. Поклонники шоу надеются, что его оценка окажется более лояльной к участникам.

Ранее стало известно, как Кейт Миддлтон отнеслась к новому шоу Меган Маркл.

Уточнения

Ю́лия Станисла́вовна Са́вичева (род. 14 февраля 1987, Курган) — российская певица и актриса. Финалистка телепроекта «Фабрика звёзд 2», участница конкурса «Евровидение-2004».



Ю́рий Никола́евич Стоя́нов (род. 10 июля 1957 года, Одесса, Украинская ССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, юморист, пародист, телеведущий, музыкант ; народный артист Российской Федерации (2001).





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