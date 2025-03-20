Марк Эйдельштейн объяснил школьникам РФ, как стать успешным

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сыгравший в оскароносном фильме "Анора" актёр Марк Эйдельштейн назвал один из главных критериев своего мирового успеха.

Фото: https://vk.com/m.eydel by ВК-аккаунт Марка Эйдельштейна is licensed under public doman Актёр Марк Эйдельштейн

Марк Эйдельштейн пришёл на встречу с учениками школы, в которой сам учился в Нижнем Новгороде.

Отвечая на вопросы учащихся Эдельштейн посоветовал школьникам стараться изучать иностранные языки.

По словам актёра, именно хорошее знание английского языка помогло ему освоиться в Голливуде.

Марк одарил подростков подарками и угощением в виде ананасов.

Ранее сообщалось, что актёры фильма "Анора", который удостоился Оскаров в пяти номинациях, Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн устроили зажигательные танцы после торжественной церемонии вручения кинопремии.

Уточнения

Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр. Известность приобрёл после исполнения главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой состоялась в феврале 2022 года на Берлинале. Прозван журналистами «российским Тимоти Шаламе».



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