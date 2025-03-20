Вместо скандалов – кулинария: Кейт Миддлтон нашла неожиданный плюс в новом проекте Меган Маркл

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон негласно поддержала проект герцогини Сассекской Меган Маркл, сообщает In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к королевскому окружению.

Фото: youtube.com by канал ABC News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Миддлтон

По данным издания, Кейт восприняла запуск шоу "С любовью, Меган" как позитивный шаг, отвлекая бывшую актрису от обсуждения монаршей семьи. Миддлтон, несмотря на сдержанность в публичных высказываниях, испытывает облегчение.

"Она рада, что Меган сосредоточилась на творчестве, а не на конфликтах. Их общие увлечения — садоводство, кулинария и пчеловодство — доказывают, что между ними больше общего, чем кажется", — пояснил источник.

Кейт считает, что проект Маркл несёт исключительно положительный посыл, не затрагивая интересы королевской семьи.

Эксперты видят в реакции Кейт попытку снизить накал противостояния "Кембриджских" и "Сассекских". Пока Букингемский дворец сохраняет нейтралитет, фанаты гадают, станет ли шоу Меган мостом для диалога или останется личным проектом, далёким от королевских интриг.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.





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