Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионеры больше не будут считать копейки: выплаты могут вырасти до 40% от зарплаты
Как добавить ярких красок в день с помощью зеленого и желтого? Всё проще, чем вы думали
Аллея славы стала ареной конфликта: за что протестуют против Галь Гадот
Собчак не остановить: провокационный танец в ответ на критику сына за TikTok
Добавляешь коллаген в кофе? Ты не поверишь, что происходит с твоей кожей
Можно не включать ближний свет, но не всегда — лазейка в правилах, которую знают не все
Она его использует: окружение Тимоти Шаламе ополчилось на Кайли Дженнер
Хоккеист Гашек обвинил Трампа в измене: все из-за хоккейных матчей КХЛ и NHL
Юлия Савичева в образе Успенской: Юрий Стоянов вынес суровый вердикт

Вместо скандалов – кулинария: Кейт Миддлтон нашла неожиданный плюс в новом проекте Меган Маркл

1:15
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон негласно поддержала проект герцогини Сассекской Меган Маркл, сообщает In Touch Weekly со ссылкой на источник, близкий к королевскому окружению.

Кейт Миддлтон
Фото: youtube.com by канал ABC News, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон

По данным издания, Кейт восприняла запуск шоу "С любовью, Меган" как позитивный шаг, отвлекая бывшую актрису от обсуждения монаршей семьи. Миддлтон, несмотря на сдержанность в публичных высказываниях, испытывает облегчение.

"Она рада, что Меган сосредоточилась на творчестве, а не на конфликтах. Их общие увлечения — садоводство, кулинария и пчеловодство — доказывают, что между ними больше общего, чем кажется", — пояснил источник.

Кейт считает, что проект Маркл несёт исключительно положительный посыл, не затрагивая интересы королевской семьи.

Эксперты видят в реакции Кейт попытку снизить накал противостояния "Кембриджских" и "Сассекских". Пока Букингемский дворец сохраняет нейтралитет, фанаты гадают, станет ли шоу Меган мостом для диалога или останется личным проектом, далёким от королевских интриг.

Ранее Лиза Моряк раскрыла, откуда у Сарика Андреасяна деньги на съёмки кино.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, действующего короля Великобритании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Садоводство, цветоводство
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом Аудио 
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Красота и стиль
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше Аудио 
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Ночной кошмар ПВО: как 30 Гераней прорвались к сердцу оборонки Украины в Кировограде Дмитрий Плотников Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Последние материалы
Она его использует: окружение Тимоти Шаламе ополчилось на Кайли Дженнер
Хоккеист Гашек обвинил Трампа в измене: все из-за хоккейных матчей КХЛ и NHL
Юлия Савичева в образе Успенской: Юрий Стоянов вынес суровый вердикт
Облепиха без хлопот — как вырастить витаминное золото у себя на участке
Ночной кошмар ПВО: как 30 Гераней прорвались к сердцу оборонки Украины в Кировограде
Ликёр, который можно есть ложкой — домашний рецепт, от которого невозможно оторваться
Опасения подтвердились: Китай сократил импорт российской нефти
В ЕС начался раскол из-за ответа на американские пошлины
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Жить здесь — это другой уровень самоотречения: россиянка рассказала о шокирующих привычках мексиканцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.