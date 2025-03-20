Дава показал, как отпраздновал день рождения с женой и родителями

Блогер Давид Манукян отметил 32-летие в семейном кругу.
Давиду Манукяну исполнилось 32 года. Недавно женившийся на беременной певице Мари Краймбрери блогер отпраздновал день рождения с женой и родителями.
Он опубликовал серию снимков с семейного праздника в социальных сетях.
"Немного моего дня рождения в ленту", — написал рэпер под фотографиями.
Подписчики осыпали новобрачных комплиментами и пожеланиями счастливой семейной жизни.
Ранее певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не верит в долгий брак Давида Манукяна и Мари Краймбрери. Он считает, что данный союз не продлится дольше, чем три года.
Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
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