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Дава показал, как отпраздновал день рождения с женой и родителями

0:44
Шоу-бизнес

Блогер Давид Манукян отметил 32-летие в семейном кругу.

Блогер Давид Манукян с семьёй
Фото: https://www.instagram.com/dava_m by Инстаграм Давида Манукяна is licensed under public doman
Блогер Давид Манукян с семьёй

Давиду Манукяну исполнилось 32 года. Недавно женившийся на беременной певице Мари Краймбрери блогер отпраздновал день рождения с женой и родителями.

Он опубликовал серию снимков с семейного праздника в социальных сетях.

"Немного моего дня рождения в ленту", — написал рэпер под фотографиями.

Подписчики осыпали новобрачных комплиментами и пожеланиями счастливой семейной жизни.

Ранее певец Прохор Шаляпин объяснил, почему не верит в долгий брак Давида Манукяна и Мари Краймбрери. Он считает, что данный союз не продлится дольше, чем три года.

Уточнения

Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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