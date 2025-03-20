Алексей Чумаков пожаловался на абьюз со стороны Ковальчук: подам в суд

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алексей Чумаков рассказал, что из-за скандала изучил тему абьюза и пришёл к выводу, что жертвой абьюза является он сам.

Фото: https://vk.com/juliakovalchuk_official by ВК-аккаунт Юлии Ковальчук is licensed under public doman Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков

Чумаков пожаловался на завистников, которые раскритиковали его после высказываний на семейном интервью в адрес Юлии Ковальчук.

Певец объяснил, что прочитал про абьюз и выяснил, что это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком.

Он нашёл в этом описании все признаки того, что попал в абьюзивные отношения, так как трудится не покладая рук, чтобы обеспечить всем необходимым свою семью.

"Сексуально должен ещё и осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены… хм… пришел к выводу, что меня абьюзят по-полной программе!" — написал Алексей в социальных сетях.

Особенно удручает Чумакова, по его словам, это то, что с него срывают одеяло, когда к ним в спальню приходит старшая дочь.

"Наверное подам в суд", — решил артист.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.



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