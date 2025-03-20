Оксана Самойлова скрыла от публики недавний срыв Джигана

Блогер и многодетная мать Оксана Самойлова поставила рэперу Джигану условие, за несоблюдение которого грозит разводом.
Оксана Самойлова в новом интервью рассказала, что у рэпера Джигана, у которого имеются проблемы с зависимостью, было три срыва.
Как пишет Telegram-канал "Светский хроник", впервые Джиган напугал жену своим уходом в "наркотический трип" в 2020 году, когда Самойлова родила сына.
Блогер решила скрыть от публики второй срыв Джигана, который случился осенью прошлого года. Она отобрала у мужа все гаджеты и обратилась за помощью к специалистам. Тогда она сказала публике, что Джигана свалил с ног сезонный грипп.
Сейчас Джигану поставлено жёсткое условие — развод при новом срыве. Рэпер пока проявляет силу воли и ведёт себя хорошо.
Ранее Самойлова показала необычный торт для пятилетнего сына Давида в стиле колхоз.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.
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