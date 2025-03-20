Канье Уэст обвинил в преступлении семью Ким Кардашьян

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Рэпер Канье Уэст прошёлся с острой критикой по своим бывшим родственникам, членам семьи Ким Кардашьян.

Фото: https://vk.com/kimberly_kardashian by ВК-аккаунт Канье Уэста is licensed under public doman Рэпер Канье Уэст с семьёй

Канье Уэст опубликовал в социальных сетях гневный пост. Рэпер негативно высказался в адрес родни своей экс-супруги Ким Кардашьян.

Он обвинил членов семьи своей бывшей жены Ким Кардашьян в том, что они торгуют чёрными детьми, которых" стратегически производят". Он назвал семью Кардашьян "секс-работниками".

Ранее модель Ким Кардашьян заявила, что подает в суд на Канье Уэста, так как не довольна тем, что он привлёк к записи трека их 11-летнюю дочь Норт.

С похожими претензиями намерена обратиться в суд бывшая возлюбленная Илона Маска. Она недовольна тем, что бизнесмен привёл их общего сына в "овальный кабинет" Белого дома и поставил под многочисленные камеры журналистов.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен.



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