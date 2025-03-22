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Ксения Бородина перед свадьбой получила неожиданное благословение: кто дал крест?

1:00
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Николай Сердюков активно готовятся к свадьбе. В конце прошлого года Николай Сердюков сделал предложение Ксении Бородиной, и она ответила согласием. Это событие стало достоянием прессы.

Крест
Фото: commons.wikimedia.org by Dietmar Rabich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крест

У пары есть поклонники, которые искренне порадовались за Ксению и Николая и пожелали им счастья, но есть и те, кто негативно отнеслись к предстоящей свадьбе и выразили сомнение, что этот брак будет крепким.

Бывший участник "Дома-2" Степан Меньщиков не остался безучастным к готовящемуся торжеству. Он сердечно порадовался за Ксению, и хоть он лично не знаком с Николаем Сердюковым, с оптимизмом смотрит на отношения будущих супругов.

"Мне нравится то, что Ксюша испытывает такую страсть и трепет к этому парню. Я её благословляю. Даю ей крест. Хочу, чтобы они жили долго и счастливо", — заявил Меньщиков в беседе с VOICE.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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