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Как Сергей Светлаков воспитывает своих детей? Важные принципы от знаменитого актёра

1:34
Шоу-бизнес

Сергей Светлаков - известный комик и актёр, который воспитывает троих детей. Его старшая дочь Анастасия родилась в первом браке, а двоих сыновей он воспитал с нынешней супругой Антониной Чеботаревой. Светлаков, несмотря на свою публичную карьеру, активно делится своими семейными ценностями и взглядами на воспитание детей.

Сергей Светлаков
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Светлаков

Важность воспитания уважения

Актёр недавно рассказал, как он учит своих сыновей относиться к женщинам. Его принцип воспитания прост: важно с самого детства прививать уважение к противоположному полу.

"С дочкой я не говорю, как ей относиться к мужчинам, но парням считаю необходимым рассказывать о том, как важно уважать девочек", — рассказал Светлаков.

Он считает, что сыновья должны понимать, что если они физически сильнее, то должны проявлять заботу и бережность к девушкам.

Принципы воспитания в семье Светлаковых

"Мы объясняем, что если девочка тебя провоцирует в школе, то не стоит с ней драться", — пояснил актёр. Важный акцент в воспитании Светлаков ставит на том, что мальчики должны понимать, где уместно проявлять силу и мужество, но не использовать их в ситуациях, где важнее уважение и доброта.

Эмоциональная зрелость и сила духа

Эти принципы воспитания — часть личных ценностей Сергея, который считает, что каждый мужчина должен быть воспитан не только физически сильным, но и эмоционально зрелым.

Уточнения

Серге́й Ю́рьевич Светлако́в (род. 12 декабря 1977, Свердловск, СССР) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, сценарист, продюсер, телеведущий. В 2000—2009 годах — участник команды КВН «Уральские пельмени».

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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