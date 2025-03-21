Снова сказала да: Костенко вышла за Тарасова второй раз, теперь на Мальдивах

3:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мальдивы — это место, где мечтают провести свой день свадьбы многие пары. Исключительная красота островов, бирюзовые воды океана и белоснежные пляжи создают идеальные условия для самого важного события в жизни. Именно здесь, в окружении природы, на одном из самых красивых курортов, свою свадьбу сыграли модель и телеведущая Анастасия Костенко и известный российский футболист Дмитрий Тарасов.

Фото: личный аккаунт "kostenko.94" в Instagram Тарасов Дмитрий с Костенко Анастасией

История любви

Анастасия и Дмитрий познакомились в 2017 году, и их отношения быстро переросли в настоящую любовь. Хотя для обоих это был не первый брак, отношения между ними развивались стремительно, а спустя пару лет они стали одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе.

Анастасия Костенко, по образованию экономист и модель, привлекла внимание не только своей внешностью, но и сильным характером. Она активно занимается благотворительностью, создает контент для социальных сетей и проявляет интерес к спорту. Дмитрий Тарасов, в свою очередь, известен своими спортивными достижениями в футболе. Он также является личностью яркой и многогранной, делая шаги в бизнесе и общественной жизни.

С момента, как Тарасов и Костенко начали встречаться, они привлекали внимание прессы и поклонников. История их любви развивалась с каждым днем, и вскоре последовало предложение руки и сердца.

Свадьба на Мальдивах: как это было

Официально Анастасия и Дмитрий поженились в 2018 году. Но в этом году решили сыграть свадьбу снова - уже в экзотическом уголке Мальдив. Церемония была настоящим воплощением сказки, а остров стал для пары не просто местом, а символом любви, верности и начала нового этапа их жизни.

Место для свадьбы было выбрано идеально: уединённый остров с белоснежным песком и прозрачной водой создавал атмосферу волшебства. Пара выбрала торжественную церемонию в кругу близких друзей и семьи, чтобы этот момент оставался в памяти только у самых дорогих людей.

Анастасия в день свадьбы выглядела как настоящая принцесса, одетая в роскошное свадебное платье, которое подчеркивало её утонченную красоту. Она выбрала лёгкий макияж и естественную прическу, что идеально сочеталось с окружающей природой. Дмитрий Тарасов, в свою очередь, был одет в стильный костюм, который также подчеркивал его элегантность.

Одним из самых ярких моментов была церемония обмена клятвами. На фоне океана пара пообещала друг другу любовь и верность на всю жизнь. Этот момент стал кульминацией волнующей и трогательной свадьбы.

После свадьбы

После официальной части Анастасия и Дмитрий продолжили празднование, наслаждаясь уединением на Мальдивах. Пара провела несколько дней в роскошных бунгало, где можно было не только наслаждаться природой, но и провести время вдвоём. Оставшееся время они посвятили отдыху и романтическим прогулкам по пляжам, наслаждаясь моментом и атмосферой уединения.

Особое внимание в этот день было уделено не только свадебной церемонии, но и гостям. Близкие друзья и родные пары также наслаждались этим моментом, так как атмосфера на Мальдивах была действительно магической.

Уточнения

Дми́трий Алексе́евич Тара́сов (род. 18 марта 1987, Москва) — российский футболист, полузащитник.

