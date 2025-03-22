Смотрите, что вытворяет: Малышева ошарашена экстремальным методом омоложения Павла Дурова

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Малышева пришла в восторг, посмотрев прошлогоднее видео, в котором Павел Дуров окунается в ванну со льдом. Таким способом основатель "ВКонтакте" и Telegram хочет сохранить молодость и здоровье.

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кубики льда

Погружением в ледяную воду увлекается не только Дуров, но и некоторые зарубежные звёзды. Хотя научного подтверждения пользы ледяной воды нет, многие артисты и музыканты занялись таким экстримом.

Малышева в своей передаче "Жить здорово!" прокомментировала действия Павла Дурова. К телеведущей присоединились и другие её коллеги. Они отметили, что ныряние в холодную воду помогает укрепить иммунитет, улучшает кровообращение, и вообще это очень полезное занятие. Малышева хоть и похвалила Дурова, но сама не стала бы прибегать к такой процедуре.

"Вот что вытворяет Павел Дуров. Смотрите, смотрите. Вот так вот, товарищи. Ну конечно, молодец, но я точно в эту ванну никогда не залезу", — созналась Малышева.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.



Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

