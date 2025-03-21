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Шокирующее заявление Галкина*: мошенники используют имя юмориста ради своего обогащения

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Шоу-бизнес

Уже в который раз, используя имя Максима Галкина* (Внесён Минюстом в список иноагентов), мошенники пытаются обмануть доверчивых пользователей соцсетей.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

От имени артиста мошенники рассылают предложения о быстром обогащении. Они предлагают внести деньги в какой-нибудь вымышленный проект или пытаются обманным путём завладеть данными банковской карты.

Максим Галкин* ведёт концертную деятельность и выступает в разных странах. Ни к каким мошенническим проектам он не имеет отношения. Галкин* призвал своих поклонников и всех, кто может услышать его, быть бдительными и не вестись на развод мошенников.

"Я никакие лохотроны не рекламирую! Это мошенники!" — предупредил Максим Галкин* в своём личном блоге.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий «Первого канала» (2000—2008, 2015—2022) и канала «Россия-1» (2008—2015), лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (2017).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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