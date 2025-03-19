Рози Хантингтон-Уайтли показала редкие кадры дочери от Джейсона Стэтхема

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Модель Рози Хантингтон-Уайтли, известная своими отношениями с актёром Джейсоном Стэтхемом, поделилась в соцсетях редкими кадрами с их младшей дочерью Изабеллой Джеймс.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Рози Хантингтон-Уайтли в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рози Хантингтон-Уайтли с дочерью

На фотографиях Рози позирует в стильном чёрном топе и джинсах, демонстрируя укладку с локонами и нюдовый макияж. Помимо семейных снимков, модель показала дизайн спальни малышки и элементы интерьера их лондонского дома.

Пара, чья разница в возрасте составляет 20 лет, познакомилась в 2010 году на фестивале Coachella и с тех пор не расстаётся. В 2016 году Стэтхем сделал Рози предложение, а в 2017-м у них родился сын Джек Оскар. В феврале 2022-го семья пополнилась дочерью Изабеллой.

Несмотря на долгие отношения, свадьба до сих пор не состоялась. В августе Хантингтон-Уайтли призналась, что церемония запланирована на период, когда дети подрастут.

Ранее жена Константина Эрнста рассказала об изменившихся взглядах после замужества.

Уточнения

Дже́йсон Сте́йтем (также распространены написания «Стэйтем», «Стэтхэм» и «Стэтем»; англ. Jason Statham, МФА [ˈʤeɪsən ˈsteɪθəm]; род. 26 июля 1967, Шайрбрук, Великобритания) — британский актёр.



Ро́узи Э́лис Ха́нтингтон-Уа́йтли (англ. Rosie Alice Huntington-Whiteley; род. 18 апреля 1987, Плимут, Девон, Великобритания) — британская супермодель, известна как одна из «ангелов» «Victoria’s Secret».



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