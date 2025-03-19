Софья Эрнст раскрыла секрет: что изменилось в её жизни после замужества

Актриса Софья Эрнст, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста, рассказала о трансформации своих взглядов на жизнь. Если в юности она стремилась доказать окружающим свою самостоятельность, то сейчас главным приоритетом для неё стала семья.

Фото: youtube.com by канал Журнал о Жизни, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Константин и Софья Эрнст

В интервью "Вечерней Москве" она призналась, что по молодости пыталась доказать свою самостоятельность и независимость.

"С возрастом пришло понимание: настоящее счастье — быть "за мужем”. К этому нужно созреть", — поделилась Эрнст.

Она отметила, что совмещать карьеру с ролью жены и матери непросто, но баланс между этими сферами для неё принципиален.

Несмотря на статус супругов, их повседневная жизнь, по словам Софьи, мало отличается от рутины обычных семей. Вечера они проводят за совместными ужинами, играми с детьми и обсуждением событий дня. На выходных, если они совпадают, ходят на выставки.

Пара воспитывает троих детей: дочерей Эрику и Киру, а также сына Льва. Супруги сознательно ограничивают их присутствие в медиапространстве и почти не берут с собой на светские мероприятия.

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Уточнения

Константи́н Льво́вич Эрнст (род. 6 февраля 1961, Москва, СССР) — советский и российский медиаменеджер, продюсер, режиссёр, сценарист, телеведущий.



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