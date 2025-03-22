Садальский поделился необычным рецептом чудодейственного кофе

Станислав Садальский рассекретил рецепт кофейного напитка, который помогает ему сохранять здоровье.
Станислав Садальский поведал, что каждое утро он выпивает напиток, который он назвал "чагачино".
"В кофе высыпаю пакетик чаги", — объяснил заслуженный артист РСФСР.
Он поведал легенду, согласно которой в середине ХХ века из-за войны в Финляндии нельзя было найти кофе.
"Отчаявшиеся кофеманы начали готовить свой любимый напиток из сушёных грибов. А чаге приписывают, как и тыквенному маслу, массу супер полезных свойств", — сообщил артист.
Ранее Станислав Садальский рассказал, от каких продуктов полностью отказался.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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