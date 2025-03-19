Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-6 легковушек из СССР, которые легко чинились после аварий
Рози Хантингтон-Уайтли показала редкие кадры дочери от Джейсона Стэтхема
Софья Эрнст раскрыла секрет: что изменилось в её жизни после замужества
Шесть суббот подряд небо будет сиять: во Вьетнаме пройдёт грандиозный фестиваль фейерверков
Клондайк отдыхает: в этом месте нашли золота на 83 миллиарда
Короткий дневной сон: спасение или вред? Разбираемся, стоит ли спать днём
GPS поможет спасти северных оленей: найден новый метод защиты
Подарок из России: Шварценеггер раскрыл, как к нему попал бюст Путина
Как создать гостиную, которой позавидуют друзья? Тренды, которые вас удивят

Оставлять было нечего: адвокат опроверг слухи о богатстве Бедроса Киркорова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский, ранее представлявший интересы Филиппа Киркорова, опроверг слухи о многомиллионном наследстве покойного народного артиста Бедроса Киркорова.

Бедрос Киркоров
Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бедрос Киркоров

В беседе с NEWS.ru юрист заявил, что у отца певца не было значительного имущества.

"Он не был богачом. В собственности — лишь квартира где-то в провинции, да и та недорогая по столичным меркам. Оставлять попросту нечего было", — заверил Добровинский, знавший Бедроса Киркорова лично.

Однако эти слова противоречат данным из открытых источников: согласно им, у Киркорова-старшего остались две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии.

Единственным наследником артиста является его сын Филипп Киркоров, который пока не комментирует ситуацию. Поклонники предполагали, что певец получил в собственность элитную недвижимость, но заявления адвоката ставят это под сомнение.

Ранее разведённый Евгений Пронин поделился кадрами счастья.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Наука и техника
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали Аудио 
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку
Правда ТВ
Присел — и сахар упал: почему всего 3 минуты могут заменить прогулку Аудио 
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Недвижимость
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Закон бумеранга? Илон Маск просит защитить Starlink от международных тарифов
Последние материалы
Рози Хантингтон-Уайтли показала редкие кадры дочери от Джейсона Стэтхема
Софья Эрнст раскрыла секрет: что изменилось в её жизни после замужества
Шесть суббот подряд небо будет сиять: во Вьетнаме пройдёт грандиозный фестиваль фейерверков
Клондайк отдыхает: в этом месте нашли золота на 83 миллиарда
Подарок из России: Шварценеггер раскрыл, как к нему попал бюст Путина
Короткий дневной сон: спасение или вред? Разбираемся, стоит ли спать днём
GPS поможет спасти северных оленей: найден новый метод защиты
Как увеличить себе пенсию? Этот лайфхак действует в 2025 году
Как создать гостиную, которой позавидуют друзья? Тренды, которые вас удивят
Обезьяна на поле: как слова президента КОНМЕБОЛ обострили тему расизма в футболе?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.