Оставлять было нечего: адвокат опроверг слухи о богатстве Бедроса Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, ранее представлявший интересы Филиппа Киркорова, опроверг слухи о многомиллионном наследстве покойного народного артиста Бедроса Киркорова.

Фото: youtube.com by канал Центральное Телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бедрос Киркоров

В беседе с NEWS.ru юрист заявил, что у отца певца не было значительного имущества.

"Он не был богачом. В собственности — лишь квартира где-то в провинции, да и та недорогая по столичным меркам. Оставлять попросту нечего было", — заверил Добровинский, знавший Бедроса Киркорова лично.

Однако эти слова противоречат данным из открытых источников: согласно им, у Киркорова-старшего остались две квартиры в Москве и загородный дом в Болгарии.

Единственным наследником артиста является его сын Филипп Киркоров, который пока не комментирует ситуацию. Поклонники предполагали, что певец получил в собственность элитную недвижимость, но заявления адвоката ставят это под сомнение.

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Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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