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Одна мечта сбылась, другая на подходе: Ольга Бузова готовится к новой болезненной процедуре

0:47
Шоу-бизнес

Не так давно Ольга Бузова осуществила свою давнюю мечту и проколола хрящ уха. Как признавалась телеведущая, эта процедура поначалу вызывала у неё панику, но в результате оказалась не настолько страшной, как Ольга себе представляла. Теперь она горит желанием сделать ещё один пирсинг. Об этом знаменитость рассказала в своём блоге.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ольга Бузова

Бузова назвала себя трусихой, боящейся даже малейшей боли, но она уверена, что красота требует жертв, и морально готовится к новой процедуре, на которую она собирается во что бы то ни стало пойти.

"Я трусиха, мне всегда всё больно, у меня низкий болевой порог. Я могу упасть в обморок даже тогда, когда у меня берут кровь из пальца", — призналась Бузова.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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