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Жизнь после развода: Пронин поделился кадрами счастья — что заставило актёра улыбаться

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Евгений Пронин признался, что жизнь после расставания с женой Кристиной Арустамовой обрела новые смыслы. В личном блоге он опубликовал фото из европейского путешествия.

Евгений Пронин
Фото: youtube.com by канал RUS TVNET, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евгений Пронин

Артист поделился кадрами из заграницы и отметил, что жизнь заиграла красками. По его словам, он вновь обрёл счастье.

Напомним, в декабре 2024 года Пронин сообщил о разводе после восьми лет брака. Тогда он подчеркнул, что уважает решение экс-супруги, несмотря на болезненность ситуации.

31 декабря 2019 года у них родился сын Гарри. Несмотря на разрыв, Пронин сохранил тёплые отношения с бывшей женой.

Поклонники гадают, связаны ли новые позитивные перемены в жизни актёра с романтическими переменами. Сам Пронин пока не раскрывает детали личной жизни, но его воодушевлённые посты и европейские кадры говорят сами за себя.

Ранее Сергей Соседов отреагировал на идею присудить титул примадонны российской эстрады Надежде Бабкиной.

Уточнения

Евге́ний Серге́евич Про́нин (род. 8 ноября 1980, Климовск) — российский актёр театра и кино.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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