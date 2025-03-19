Жизнь после развода: Пронин поделился кадрами счастья — что заставило актёра улыбаться

Актёр Евгений Пронин признался, что жизнь после расставания с женой Кристиной Арустамовой обрела новые смыслы. В личном блоге он опубликовал фото из европейского путешествия.
Артист поделился кадрами из заграницы и отметил, что жизнь заиграла красками. По его словам, он вновь обрёл счастье.
Напомним, в декабре 2024 года Пронин сообщил о разводе после восьми лет брака. Тогда он подчеркнул, что уважает решение экс-супруги, несмотря на болезненность ситуации.
31 декабря 2019 года у них родился сын Гарри. Несмотря на разрыв, Пронин сохранил тёплые отношения с бывшей женой.
Поклонники гадают, связаны ли новые позитивные перемены в жизни актёра с романтическими переменами. Сам Пронин пока не раскрывает детали личной жизни, но его воодушевлённые посты и европейские кадры говорят сами за себя.
Ранее Сергей Соседов отреагировал на идею присудить титул примадонны российской эстрады Надежде Бабкиной.
Евге́ний Серге́евич Про́нин (род. 8 ноября 1980, Климовск) — российский актёр театра и кино.
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