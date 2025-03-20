Бородина показала, как дрессирует Сердюкова в бытовых вопросах

Ксения Бородина продемонстрировала, как командует Николаем Сердюковым.

Фото: https://vk.com/borodyliavk by ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Бородина опубликовала видео, на котором дрессирует жениха Николая Сердюкова, командуя им в самых простых бытовых вопросах.

Звезда "Дома-2" приказывает возлюбленную мыть за собой посуду, одеваться, вызывать лифт, брать тележку в магазине.

Все приказы Сердюков сносит безропотно со скептическим выражением лица. На видео показано, что Ксения диктует жениху действия, которые он и сам бы совершил без её подсказки.

Ранее Ксения Собчак в Куршавеле высмеяла Ксению Бородину, которая отдыхала с Сердюковым на горнолыжном курорте.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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