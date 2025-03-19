Соседов разнёс идею о присвоении Бабкиной титула примадонны: такого звания не существует

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Сергей Соседов, музыкальный критик и телеведущий, резко высказался о предложении депутата Госдумы Николая Новичкова присвоить народной артистке Надежде Бабкиной неофициальное звание Примадонны российской эстрады.

Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

В комментарии для издания "Страсти" Соседов подчеркнул, что такого титула "не существует в природе", а Алла Пугачёва, которую традиционно называют Примадонной, получила это звание "благодаря журналистам, а не чиновникам".

"Предположение депутата, если оно действительно было, я рассматриваю как шуточное и эксцентрическое", — заявил критик.

Он также выразил недоумение, почему из множества звёзд эстрады Новичков выбрал именно Бабкину, отметив, что у Ларисы Долиной, Полины Гагариной или Елены Ваенги аудитория не меньше. Он задался вопросом о том, неужели в стране не существует других, более существенных проблем.

Напомним, накануне Новичков заявил, что Бабкина достойна стать новой Примадонной, так как её творчество соответствует "патриотическим ценностям". Ранее депутат уже предлагал лишить этого неформального статуса Пугачёву, назвав её наследие "устаревшим".

Ранее Юрий Лоза высказался о своей "мизерной" пенсии.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.



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