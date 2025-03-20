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Собчак оценила кадры с танцующим Брюсом Уиллисом и Деми Мур: так надо расставаться

Шоу-бизнес

Ксению Собчак умилило семейное видео с Брюсом Уиллисом и Деми Мур.

Актёр Брюс Уиллис
Фото: https://vk.com/brucewillisclub by ВК-аккаунт Брюса Уиллиса is licensed under public doman
Актёр Брюс Уиллис

Ксения Собчак прокомментировала трогательные кадры, на которых страдающий прогрессирующей деменцией Брюсс Уиллис исполнил зажигательный танец.

Видео с отцом опубликовала старшая наследница Брюса Уиллиса в честь 70-летнего юбилея отца.

"Здорово, что семья настолько сплочена, поддерживая Брюса в болезни, а Деми Мур недавно сказала, что он всегда будет одним из самых важных людей в её жизни", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак считает отношения бывший звёздных супругов эталоном.

"Вот как надо расставаться, девочки", — выразила своё мнение Ксения.

Уточнения

Уо́лтер Брюс Уи́ллис (англ. Walter Bruce Willis, род. 19 марта 1955[…], Идар-Оберштайн, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — американский актёр, продюсер и музыкант. Был одним из самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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