Disney только для взрослых: в новом парке развлечений не будет детей

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Диснейленд открывает новый парк, предназначенный только для взрослых. Погрузитесь в уникальную атмосферу "Эпкота" без детей — узнайте все подробности!

Фото: commons.wikimedia.org by Antonio Manfredonio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дисней

Принято считать, что тематические парки, в частности парки Диснея, предназначены для детей. Термин "взрослые в Диснейленде" почти повсеместно используется в уничижительном смысле и относится к взрослым, на которых смотря косо из-за их страсти к тематическим паркам.

Однако Диснейленд заботится о взрослых (поскольку у них есть деньги), и в этом году он выделит для них отдельное пространство в "Эпкоте".

Парки Диснея традиционно предназначены для того, чтобы вся семья могла весело провести время вместе. Однако предстоящее дополнение к "Эпкоту" в Диснейленде не предназначено для детей, так как их даже не пустят внутрь.

В Walt Disney World на 2025 год запланировано много всего, в том числе пара новых залов ожидания. Один из них будет расположен рядом с "Пиратами Карибского моря" в "Волшебном королевстве", а другой превратит ранее частный зал ожидания в "Космический корабль Земля".

"Эпкот" известен во всём мире как парк, который стоит посетить, если вы хотите попробовать напитки для взрослых. Однако "Гео-82" будет уникальным, так как он предназначен только для взрослых. Это означает, что гостей младше 21 года не пустят внутрь. В большинстве других тематических парков такого нет.

Уточнения

Дѝснейле́нд (англ. Disneyland, Disneyland Park) — парк развлечений в городе Анахайме (штат Калифорния, США), находящийся под управлением Walt Disney Parks and Resorts — подразделения компании «Уолт Дисней».



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