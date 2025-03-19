Забыл всё: Крид шокировал незнанием школьной программы

Певец Егор Крид устроил настоящий конфуз в новом выпуске шоу "Охота на звёзд" Миши Литвина. Артист, выбравший задание "Вопросики", позорно провалил первый же вопрос, связанный с классической литературой.

Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Егор Крид

Ведущий спросил у музыканта, что написал Евгений Онегин. Егор Крид растерялся и признался, что попал впросак. На вопрос, хороший ли писатель Евгений Онегин, рэп-исполнитель неуверенно заявил, что хороший.

"Хороший. Ну смотри, это что-то очень известное, да? Пушкин?…", — предположил Крид и узнал от Литвина, что писателя Евгения Онегина не существует.

Несмотря на провал, Крид частично восстановил репутацию, верно ответив на два других вопроса. На вопрос о том, сколько месяцев в году имеют 28 дней, он уверенно заявил: "Все!" — и оказался прав. Также он успешно справился с задачкой про бургеры.

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Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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