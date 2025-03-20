Лена Ленина рассказала, как собиралась обелить репутацию Алексея Панина*

Светская львица Лена Ленина рассказала о PR-стратегии, которую она придумала для спасения Алексея Панина*.
Лена Ленина заявила, что она была последним интервьюером, который беседовал с Алексеем Паниным* перед его отъездом за границу.
Бизнесвумен объяснила звезде фильма "Жмурки", что он настолько сильно испортил свою репутацию из-за "сексуального беспредела", что стал нерукопожатным.
Она предлагала Панину план, как обелить его репутацию.
Ленина советовала Алексею надеть на себя рубище и переселиться в монастырь, покаявшись перед народом. Она выразила уверенность в том, что россияне очень любят блудных сынов, которые после грехопадения встают на путь истинный.
Панин не послушал её советов и, по словам Лены Лениной, потерял последний шанс заслужить прощение соотечественников.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом, был объявлен в розыск за оправдание терроризма
Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).
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