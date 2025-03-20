Лена Ленина рассказала, как собиралась обелить репутацию Алексея Панина*

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светская львица Лена Ленина рассказала о PR-стратегии, которую она придумала для спасения Алексея Панина*.

Фото: https://vk.com/alex_panin77 by ВК-аккаунт Алексея Панина is licensed under public doman Актёр Алексей Панин

Лена Ленина заявила, что она была последним интервьюером, который беседовал с Алексеем Паниным* перед его отъездом за границу.

Бизнесвумен объяснила звезде фильма "Жмурки", что он настолько сильно испортил свою репутацию из-за "сексуального беспредела", что стал нерукопожатным.

Она предлагала Панину план, как обелить его репутацию.

Ленина советовала Алексею надеть на себя рубище и переселиться в монастырь, покаявшись перед народом. Она выразила уверенность в том, что россияне очень любят блудных сынов, которые после грехопадения встают на путь истинный.

Панин не послушал её советов и, по словам Лены Лениной, потерял последний шанс заслужить прощение соотечественников.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, был объявлен в розыск за оправдание терроризма

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).



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