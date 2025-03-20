Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яйца подорожали: как готовить, чтобы использовать меньше яиц в разных блюдах
Картофель мелкий, а ботва огромная? Исправляем ситуацию
Самосвалы под запретом: Казахстан борется с разрушением дорог
Психология парковки: почему мы отключаем музыку
В чём секрет долголетия жителей удивительной деревни Камподимеле
Секреты ухода за волосами во время беременности, которые помогут сохранить их густоту и силу
Гости съедят всё до последней ложки — секрет идеальной тушёной капусты
Дегельминтизация — слово страшное, но игнорировать его ещё страшнее: почему даже здоровому питомцу нужна защита
Хлорофитум, который впечатляет гостей: как превратить его в зелёный каскад

Лена Ленина рассказала, как собиралась обелить репутацию Алексея Панина*

1:00
Шоу-бизнес

Светская львица Лена Ленина рассказала о PR-стратегии, которую она придумала для спасения Алексея Панина*.

Актёр Алексей Панин
Фото: https://vk.com/alex_panin77 by ВК-аккаунт Алексея Панина is licensed under public doman
Актёр Алексей Панин

Лена Ленина заявила, что она была последним интервьюером, который беседовал с Алексеем Паниным* перед его отъездом за границу.

Бизнесвумен объяснила звезде фильма "Жмурки", что он настолько сильно испортил свою репутацию из-за "сексуального беспредела", что стал нерукопожатным.

Она предлагала Панину план, как обелить его репутацию.

Ленина советовала Алексею надеть на себя рубище и переселиться в монастырь, покаявшись перед народом. Она выразила уверенность в том, что россияне очень любят блудных сынов, которые после грехопадения встают на путь истинный. 

Панин не послушал её советов и, по словам Лены Лениной, потерял последний шанс заслужить прощение соотечественников. 

* признан Минюстом РФ иностранным агентом, был объявлен в розыск за оправдание терроризма

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2003).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен
Экономика и бизнес
Глава ВТБ: SWIFT уже никому не нужен Аудио 
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Новости спорта
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей Аудио 
Как запечь мясо, чтобы оно не пересыхало? Этот кулинарный лайфхак вам пригодится
Еда и рецепты
Как запечь мясо, чтобы оно не пересыхало? Этот кулинарный лайфхак вам пригодится Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Какие привычки водителя разрушают автомобиль? Дмитрий Плотников Спрятанный под водой коридор: как природная аномалия изменила библейскую историю — шокирующие расчёты Игорь Буккер Москва не заметит ухода Эрдогана Любовь Степушова
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Хлорофитум, который впечатляет гостей: как превратить его в зелёный каскад
Алкоголь на ночь: мгновенное расслабление или билет в мир хронической усталости
Забудьте о берушах: три простых способа сделать идеальную звукоизоляцию в квартире
Анкалаев резко передумал: Перейра заслуживает реванш
Шокирующий улов: популярный норвежский лосось таит смертельную опасность?
Как BYD планирует конкурировать с Tesla в Европе
Ставить или не ставить цветы на улицу летом? Важные нюансы, которые нельзя игнорировать
Чистое – не значит хорошее: когда на самом деле менять моторное масло?
Погребняк объяснила, почему не считает Чумакова абьюзером
Если люди исчезнут на Земле, эти животные станут строителями культуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.