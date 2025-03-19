Погребняк объяснила, почему не считает Чумакова абьюзером

Блогер Мария Погребняк нашла оправдания для Алексея Чумакова после его вульгарных высказываний в адрес Юлии Ковальчук.
Мария Погребняк отметила, что не понимает, почему все накинулись с критикой на Алексея Чумакова после его семейного интервью.
Она считает, что в своих словах певец просто не стал "приукрашивать" и прятаться за высокопарными фразами.
Юлия Ковальчук, по мнению Погребняк, доверяет супругу.
"Многие пары начинаются с физического влечения, которое позже перерастает в нечто большее", — выразила своё мнение Мария.
Блогер не согласна с тем, что Чумакова объявили абьюзером. Она назвала его поведение прямолинейностью.
Ранее Виктория Боня встала на защиту Чумакова после обвинений в абьюзе.
Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?