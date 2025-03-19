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Погребняк объяснила, почему не считает Чумакова абьюзером

0:52
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк нашла оправдания для Алексея Чумакова после его вульгарных высказываний в адрес Юлии Ковальчук.

Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков
Фото: https://vk.com/juliakovalchuk_official by ВК-аккаунт Юлии Ковальчук is licensed under public doman
Певица Юлия Ковальчук и певец Алексей Чумаков

Мария Погребняк отметила, что не понимает, почему все накинулись с критикой на Алексея Чумакова после его семейного интервью.

Она считает, что в своих словах певец просто не стал "приукрашивать" и прятаться за высокопарными фразами.

Юлия Ковальчук, по мнению Погребняк, доверяет супругу.

"Многие пары начинаются с физического влечения, которое позже перерастает в нечто большее", — выразила своё мнение Мария.

Блогер не согласна с тем, что Чумакова объявили абьюзером. Она назвала его поведение прямолинейностью.

Ранее Виктория Боня встала на защиту Чумакова после обвинений в абьюзе.

Уточнения

Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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