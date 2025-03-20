Турецкий актёр Джан Яман решил выучить русский язык после визита в Москву

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Звезда турецких сериалов Джан Яман объяснил, почему не видит препятствий на пути изучения русского языка.

Фото: https://vk.com/canyamanfanklub by ВК-аккаунт Джана Ямана is licensed under public doman Актёр Джан Яман

Джан Яман решил начать узучать русский язык. У актёра есть способности к изучению иностранных языков. Он уже освоил английский, итальянский и немецкий.

Артист вспомнил, что при получении юридического образования он начинал изучать русский язык.

"Из-за того, что у русского и турецкого похожие конструкции языка, я думаю, мне будет легко его освоить", — сказал Яман.

Джан прилетел в Москву, чтобы презентовать исторический блокбастер "Эль Турко". Встречали Ямана толпы российских поклонниц.

Ранее сообщалось, что звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит поделился своими впечатлениями от визита в РФ.

Уточнения

Джан Яман (тур. Can Yaman; род. 8 ноября 1989 года) — турецкий актёр и модель. В 2018 году получил премию «Золотая бабочка» за лучшую мужскую роль в романтической комедии «Ранняя пташка» (Erkenci Kuş).



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