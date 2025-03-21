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Интересное предложение: Бабкина поцеловала SHAMAN'а в ответ на слова Малахова об их возможном романе

1:48
Шоу-бизнес

В честь своего 75-летнего юбилея, который состоялся 19 марта, Надежда Бабкина стала гостьей программы Андрея Малахова. Певица ответила на слухи о своём романе с помощником Сергеем Рябовым, который тоже был в студии.

Надежда Бабкина
Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

Бабкина во всём доверяет Рябову и проводит с ним много времени, поскольку у них одно дело на двоих: театр "Русская песня", но никаких романтических отношений между ними нет. Рябов вспомнил заголовки о нём и Бабкиной, которые он часто видел в СМИ, и пожелал, чтобы такая же креативность была и в их театре.

Самой большой неожиданностью стало появление на программе SHAMAN'а и предложение, с которым Малахов обратился к Бабкиной. Ведущий поинтересовался, не хочет ли певица сойтись с самым популярным на данный момент российским исполнителем. Бабкина не восприняла всерьёз такое экстравагантное предложение и лишь поцеловала SHAMAN'а и пожелала ему удачи на гастролях по стране.

Певица, которой время от времени приписывают несуществующие романы, внесла ясность во все сплетни вокруг её личной жизни. Она уже давно счастлива с Евгением Гором, и никакие другие мужчины ей больше не нужны.

"Он никуда не делся, представь себе, мы до сих пор рядом и вместе. Просто у него свой бизнес, он очень занят, но по факту 22 года мы вместе. И ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Мне очень нравится такое житие-бытие. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще", — объяснила свою позицию Бабкина.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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