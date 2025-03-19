Пугачёва проигнорирует похороны Киркорова

Концертный директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова официально подтвердила, что певица не примет участия в прощании с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, её бывшим свёкром. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее продюсер Сергей Дворцов допустил, что Пугачёва может прилететь в Россию на сутки, чтобы отдать последние почести близкому другу и соратнику. Он отмечал, что их связывали не только семейные узы, но и творчество.
Однако Чупракова коротко заявила журналистам: "Не приедет", не уточнив причин.
Предполагается, что решение связано с давним переездом Примадонны за границу и её нежеланием возвращаться в Россию.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. По данным Mash, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Церемония прощания пройдёт 21 марта в Москве, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее Сергей Соседов высказался об идее возродить "Интервидение".
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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