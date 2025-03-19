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Пугачёва проигнорирует похороны Киркорова

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Концертный директор Аллы Пугачёвой Елена Чупракова официально подтвердила, что певица не примет участия в прощании с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, её бывшим свёкром. Об этом сообщает ТАСС.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

Ранее продюсер Сергей Дворцов допустил, что Пугачёва может прилететь в Россию на сутки, чтобы отдать последние почести близкому другу и соратнику. Он отмечал, что их связывали не только семейные узы, но и творчество.

Однако Чупракова коротко заявила журналистам: "Не приедет", не уточнив причин.

Предполагается, что решение связано с давним переездом Примадонны за границу и её нежеланием возвращаться в Россию.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. По данным Mash, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность. Церемония прощания пройдёт 21 марта в Москве, после чего артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее Сергей Соседов высказался об идее возродить "Интервидение".

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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