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Юрий Антонов уличил Вику Цыганову в зависти после критики в адрес покойного Бедроса Киркорова

1:11
Шоу-бизнес

После смерти Бедроса Киркорова большинство его коллег стали жалеть об утрате и выражать соболезнования Филиппу Киркорову, однако Вика Цыганова заявила, что Киркоров-старший не заслужил звания народного артиста России, которого был удостоен при жизни. Юрий Антонов отреагировал на это высказывание. Об этом сообщает "Абзац".

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

Антонов уверен, что говорить неприятные вещи про умершего человека — недостойный поступок, и удивился, почему Цыганова молчала на эту тему, пока Бедрос Киркоров был жив. Кроме того, Антонов подозревает, что Цыгановой движет зависть, ведь у неё самой нет звания не только народной, но и заслуженной артистки России.

"Я считаю это неуместным. А где она была, когда ему давали звание? Почему нельзя было критиковать человека, пока он был жив? Как такое можно делать после смерти? Так делать нельзя. Нельзя оскорблять память погибшего или умершего человека. Вы бы протестовали раньше. Если человеку дали звание, значит, он заслужил", — поделился Антонов.

Уточнения

Ю́рий Миха́йлович Анто́нов (19 февраля 1945, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, композитор, музыкант, поэт, актёр кино и озвучивания.

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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