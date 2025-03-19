Вместо Пугачёвой: депутат предложил новую кандидатуру на звание примадонны

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы Николай Новичков предложил пересмотреть статус "примадонны российской эстрады" и передать это звание народной артистке Надежде Бабкиной.

Фото: youtube.com by канал Антонимы Фан, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Надежда Бабкина

Свою инициативу политик озвучил в комментарии для издания "Абзац", раскритиковав закрепление титула за Аллой Пугачевой как "устаревшую советскую традицию". Новичков подчеркнул, что Бабкина, в отличие от Пугачевой, олицетворяет патриотические ценности, актуальные для современной России.

"В СССР титул примадонны единожды присвоили Пугачевой — и его десятилетиями механически повторяют. Но времена изменились: сегодня нам нужны ориентиры, которые укрепляют мораль, а не разрушают её", — заявил депутат.

Парламентарий убеждён, что смена статуса повлияет на всю музыкальную индустрию. По его словам, в 1990-е и 2000-е годы российская эстрада "допускала пошлость", но пример Бабкиной поможет вернуть уважение к жанру.

Инициатива уже разделила аудиторию: одни поддерживают идею "обновления элиты" шоу-бизнеса, другие напоминают, что титул "примадонны" не является официальным и исторически связан с народным признанием, а не госрешениями.

Ранее стало известно, что дочь Веры Брежневой задержали в аэропорту.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



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