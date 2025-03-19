Штраф в 60 тысяч: почему дочь Брежневой задержали в аэропорту

Сара Киперман, младшая дочь певицы Веры Брежневой, оказалась в центре скандала во время зарубежной поездки. Девушку задержали на паспортном контроле из-за отсутствия действующей визы, несмотря на попытку оформить документы онлайн.

Фото: youtube.com by канал Аделя Исламгулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вера Брежнева

По информации источников, техническая ошибка при подаче заявки через интернет осталась незамеченной до момента прибытия в аэропорт. В результате Саре выписали штраф в размере 650 евро (около 60 тыс. рублей), который она незамедлительно оплатила.

Инсайдеры раскрыли детали инцидента: наследница состояния олигарха Михаила Кипермана планировала потратить эти средства на обновление гардероба.

"Для Сары сумма не критична, но её расстроила сама ситуация — она впервые столкнулась с такими сложностями", — сообщил близкий к семье источник.

Поклонники Брежневой в соцсетях активно обсуждают происшествие: одни сочувствуют юной наследнице, другие иронизируют над её "бюджетными потерями".

Ранее Сарик Андреасян рассказал об отсутствии финансовой поддержки со стороны государства.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



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