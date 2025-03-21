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Элексир молодости Филиппа Киркорова: продюсер раскрыл, сколько ещё певец будет оставаться на сцене

1:13
Шоу-бизнес

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в беседе с NEWS.ru, что Филипп Киркоров останется на сцене до тех пор, пока сможет поддерживать имидж молодого мужчины, вращаться в кругах молодёжи и выступать с молодыми исполнителями.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Я думаю, тут надо не от возраста отталкиваться, а от физического и ментального состояния. Пока будет возможность максимально молодиться, с помощью в том числе и каких-то дуэтов с молодыми артистами, окружать себя молодёжью, которая будет дополнительно подзаряжать, до тех пор и будет Киркоров на сцене", — сказал Бабичев.

Также он предположил, что в какой-то момент Киркоров уже не сможет собирать такие огромные залы, как собирает сейчас, и сравнил его с зарубежными исполнителями примерно такого же возраста, которые выступают гораздо активнее российского короля эстрады.

"Например, тот же самый Рикки Мартин, которому сейчас 53 года, выступает во всём мире, собирает стадионы. Ничто ему не мешает. Между прочим, живчику Энрике Иглесиасу 49 лет, но по нему этого не скажешь, поэтому всё это индивидуально", — заключил критик.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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