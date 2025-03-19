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Не мог поверить: принц Уильям пережил ужас, узнав о болезни жены и отца

1:19
Шоу-бизнес » Зарубежный

Принц Уильям пережил "настоящий ад" весной прошлого года, когда одновременно узнал об онкологии у своей жены Кейт Миддлтон и отца, короля Великобритании Карла III.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон и принц Уильям

По словам экс-помощника принца Уильяма Джейсона Кнауфа, королевский наследник без конца повторял, что не мог поверить в случившееся, и называл ситуацию "ужасом".

Как пишет RadarOnline, помимо новостей о раке на голову принца Уильяма упала и история от прессы — СМИ стали распространять слухи о том, что он якобы несколько лет изменял жене с аристократкой Роуз Ханбери. По словам Кнауфа, слухи разрушили отношения Кейт и Роуз, превратив подруг в молчаливых врагов.

"Принц был в ярости — это ударило по семье в самый уязвимый момент", — признался источник.

Даже внешние изменения Уильяма стали поводом для спекуляций. Эксперты шептались, что борода — "символ зрелости" наследника престола. Фанаты возмущались и уверяли, что Кейт такое не понравится. Но Кнауф приоткрыл завесу: "Принцесса одобрила новый образ".

Ранее стало известно, что малобюджетный сериал возглавил рейтинг Netflix по просмотрам.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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