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Богиня, ставшая подругой: Прохор Шаляпин откровенно рассказал об отношениях с Анастасией Волочковой

1:04
Шоу-бизнес

Всем поклонникам давно известно о тёплой дружбе Прохора Шаляпина и Анастасии Волочковой, однако, как признался певец, когда-то он воспринимал балерину как недоступную особу, которая мало кого подпустит к себе. Об этом он поделился в беседе с изданием "Жизнь".

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Первая встреча Шаляпина и Волочковой произошла в самый пик её популярности. Из-за этого певец тогда не мог поверить, что они станут друзьями.

"Я её воспринимал сначала как какой-то эталон недосягаемый, где-то увидел на мероприятии. Моя карьера начиналась тогда, когда Волочкова была недосягаемой суперзвездой, культом, просто богиней какой-то. А потом, со временем, мы уже подружились", — вспомнил Прохор.

Одной из самый ярких черт Волочковой он назвал её принципиальность. Анастасия верная и надёжная подруга, которой Шаляпин смело доверяет все свои секреты, и она отвечает ему тем же. Знаменитости постоянно находятся на связи друг с другом.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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