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Мама Тимати поздравила внучку с 11-летием: заноза в дебюте пубертата

1:09
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати обратилась к внучке Алисе в честь 11-летия девочки.

Дочка рэпера Тимати Алиса
Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman
Дочка рэпера Тимати Алиса

Симона Юнусова разделила двух своих сыновей. Тимати она назвала своей гордостью и опорой, а младшего душой и нежностью.

"Алиса — просто любовь и "заноза" в сердце!" — написала мама рэпера в социальных сетях.

Она предположила, что ей дана внучка для самосовершенствования, чтобы тренировать терпение. Женщина считает, что Алиса помогает ей справляться с угрозой наступления Альцгеймера.

"Моя любимая "заноза" в дебюте пубертата, сегодня тебе исполняется 11 лет!" — написала Симона.

Юнусова призналась, что не успевает адаптироваться к взрослению внучки.

"Я мама сыновей, а ты — "женский космос", со всеми "коридорами затмений и Ретроградными Меркуриями", — объяснила мама Тимати.

Она охарактеризовала Алису, как умную, способную, трепетную, добрую и чуткую.

Симона пожелала наследнице оставаться собой, не унывать и не останавливаться на пути к своей цели.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тэймур Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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