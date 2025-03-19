Мама Тимати поздравила внучку с 11-летием: заноза в дебюте пубертата

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати обратилась к внучке Алисе в честь 11-летия девочки.

Фото: https://www.instagram.com/simona280 by Инстаграм Симоны Юнусовой is licensed under public doman Дочка рэпера Тимати Алиса

Симона Юнусова разделила двух своих сыновей. Тимати она назвала своей гордостью и опорой, а младшего душой и нежностью.

"Алиса — просто любовь и "заноза" в сердце!" — написала мама рэпера в социальных сетях.

Она предположила, что ей дана внучка для самосовершенствования, чтобы тренировать терпение. Женщина считает, что Алиса помогает ей справляться с угрозой наступления Альцгеймера.

"Моя любимая "заноза" в дебюте пубертата, сегодня тебе исполняется 11 лет!" — написала Симона.

Юнусова призналась, что не успевает адаптироваться к взрослению внучки.

"Я мама сыновей, а ты — "женский космос", со всеми "коридорами затмений и Ретроградными Меркуриями", — объяснила мама Тимати.

Она охарактеризовала Алису, как умную, способную, трепетную, добрую и чуткую.

Симона пожелала наследнице оставаться собой, не унывать и не останавливаться на пути к своей цели.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тэймур Ильда́рович Юну́сов, тат. Тимур Илдар Улы Юнысов; род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.