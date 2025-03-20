На сутки в Россию: продюсер назвал единственную причину, по которой Пугачёва может приехать 21 марта в Москву

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Продюсер Сергей Дворцов предположил в беседе с изданием "Абзац", что Алла Пугачёва может приехать 21 марта в Москву на похороны Бедроса Киркорова.

Фото: commons.wikimedia.org by Eivind Mikkelsen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Облака и крыло самолёта

Несмотря на то что у Примадонны не сложились отношения с её бывшим мужем Филиппом Киркоровым, она очень дружила с его отцом. Алла Борисовна может захотеть почтить его память своим присутствием. Кроме того, как считает Дворцов, для неё это хорошая возможность вновь напомнить о себе россиянам.

Продюсер считает, что самая серьёзная причина, которая может помешать Пугачёвой приехать проститься с бывшим свёкром, — это её проблемы со здоровьем. Дворцов подчеркнул, что дольше, чем на сутки, певица в любом случае не задержится в России.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации.



А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).



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