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Урганту не верят: шоумен мог закрыть бизнес во Франции после шумихи в СМИ

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известный шоумен Иван Ургант принял решение закрыть свой бизнес во Франции после того, как эта информация стала известна российским СМИ. Об этом пишут "Страсти".

Иван Ургант
Фото: youtube.com by канал kuji podcast, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

18 марта 2025 года Ургант отказался от статуса индивидуального предпринимателя за границей, сразу после того, как информация об этом появилась в публичном пространстве.

После того как поклонники узнали об открытии ИП Ургантом за границей, они решили, что он собирается покинуть Россию. Однако сам ведущий опроверг эти слухи, заявив, что он "не переезжает и не начинает бизнес", а остаётся в Москве.

Иван Ургант перестал появляться на телевидении после того, как его авторское шоу "Вечерний Ургант" было закрыто в связи с началом специальной военной операции на Украине.

Слухи об эмиграции телеведущего уже возникали ранее — в 2023 году его "переселяли" в Израиль, но тогда он также отшутился.

Ранее Канье Уэст позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес своей бывшей жены.

 

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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